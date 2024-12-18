По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, в отдельных районах изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области существенных осадков не ожидается.

19 декабря температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 18 декабря, будет переменная облачность. Без существенных осадков, в отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха -17-22°, местами -27-32° в течение суток. Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняется зимний режим. На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, на реках Лотта (пор. Ловнакоски), Чудзъйок, Поной (с. Краснощелье), Чаваньга, Варзуга, - ледостав с полыньями. На горных реках забереги.

Толщина льда на 15 декабря на реках, на озерах и водохранилищах составляла 16-36 см.

Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 2-29 см, на реках Куреньга, Тумча и реках Терского побережья — на 37-96 см.

Выход на лед в необорудованных местах опасен!