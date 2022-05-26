Мурманская область. Арктика (16+)26.05.22 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Днём местами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находился, в основном, в малоградиентном барическом поле. 26 мая ожидается поворот ветра к северо-восточному направлению, увеличение количества облачности и понижение температуры воздуха в дневные часы.
Сегодня, 26 мая, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днём местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +13+18°, на востоке +6+11°.
Оповещение о высокой пожарной опасности
25 и 26 мая на юге и в центральной части Кольского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
Комментарии
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Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Ирина
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Не возможно записаться на приём в ЕРЦ Гагарина 45,через www.erc51.ru, отправить обращение о дозвониться по т. 693-693 идёт сообщение :Соединение не установлено.
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