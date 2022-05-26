По Мурманской области ожидается переменная облачность. Днём местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находился, в основном, в малоградиентном барическом поле. 26 мая ожидается поворот ветра к северо-восточному направлению, увеличение количества облачности и понижение температуры воздуха в дневные часы.

Сегодня, 26 мая, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днём местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +13+18°, на востоке +6+11°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

25 и 26 мая на юге и в центральной части Кольского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.