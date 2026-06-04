Как сообщает Мурманское УГМС, 4-6 июня наш регион будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, 5 июня местами грозы. Днём воздух прогреется 4 июня до +14+19°, 5 июня до +20+25°. 6 июня сохранится тёплая погода.

Сегодня, 4 июня, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Днём местами дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +6+11°, на востоке области +1+6°, днём +14+19°.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Днём дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днём +16+18°.

5 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер юго-западный умеренный. Местами дождь, грозы. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +20+25°. 6 июня - ветер южный, днём на севере области восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +20+25°, на крайнем севере области +15+20°.

5 июня в областном центре ожидается ветер юго-западный умеренный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +9+11°, днём +20+22°. 6 июня - ветер ночью южный, днем восточный умеренный. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +11+13°, днём +18+20°.