По Мурманской области ожидается переменная облачность, днём местами кратковременные дожди

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии многоцетровой циклонической депрессии, занимающей север Норвежского моря, Гренландское море и запад Баренцева моря. В этот период в нашем регионе сохранится по-летнему тёплая, преимущественно сухая погода.

18 августа ожидается прохождение холодного фронта и поворот ветра к северным румбам, пройдут обильные дожди, поэтому температура воздуха, на большей части Мурманской области, уже не превысит +12+18 градусов.

Сегодня, 17 августа, будет переменная облачность. Ночью без осадков, днём местами кратковременные дожди. Ветер южный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +12+18°, днём +24+29°.