Мурманская область. Арктика (16+)31.05.24 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Днём местами кратковременные дожди, грозы
Как сообщает Мурманское УГМС, 31 мая – 1 июня наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности над Скандинавией. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, возможны грозы, преобладающая температура воздуха 1 июня на севере области составит +15+20°.
Сегодня, 31 мая, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8, местами до +13°, днём +20 +26°.
Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности
31 мая на юге Кольского и Печенгского районов Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.
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