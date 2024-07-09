По Мурманской области ожидается переменная облачность. Днём местами кратковременные дожди, грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 июля погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона с центром на севере Баренцева моря. По Мурманской области местами пройдут кратковременные дожди, температура воздуха днём составит+14+19°, местами +20+24°.

10 июля и ночью 11 июля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле, а 11 июля ожидается влияние циклона, смещающегося с юга Скандинавии в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, днём 11 июля на западе области умеренный дождь, преобладающая температура воздуха ночью +6+12°, днём 10 июля +14+19°, 11 июля +17+22°.

Сегодня, 9 июля, будет переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +14+19°, местами до +24°.