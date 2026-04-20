Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Мурманской области определяет малоградиентное барическое поле: ожидается умеренный юго-западный ветер, без существенных осадков.

Сегодня, 20 апреля, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Днём местами небольшой дождь. Ветер днём западный, северо-западный слабый, на севере умеренный. Температура воздуха днём +8+13°.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Днём временами небольшой дождь. Ветер днём западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +10+12°.

21 апреля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северо- западный, западный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, днём +5+10°. Ночью местами гололедица. 22 апреля - ветер северный, северо-западный сильный. Временами осадки. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +3+8°. Местами гололедица.

21 апреля в областном центре ожидается ветер северо-западный, западный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём временами небольшие осадки. Температура воздуха ночью от 0 до +2º, днём +6+8°. 22 апреля - ветер северный, северо- западный сильный. Временами осадки. Температура воздуха ночью от 0 до -2°, днём +3+5°. Ночью и утром местами гололедица.