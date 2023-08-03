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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.23 08:00

По Мурманской области ожидается переменная облачность. Днём на западе кратковременный дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 3-5 августа погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Скандинавией, Норвежским морем и западом Баренцева моря.

Ночью 3 августа существенных осадков не ожидается. Днём 3 августа, в течение суток 4 и 5 августа местами пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит: 3 августа +23+28°, 4-5 августа +18+23°.

Сегодня, 3 августа, будет переменная облачность. Ночью без осадков, днём на западе кратковременный дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12+17º, днём +23+28°.

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На большинстве рек Мурманской области сохраняется низкая водность. Прошедшие дожди привели к повышению уровней воды на 1-14 см, на р. Кола – на 41 см, на реках Акким и Чаваньга - понизились на 1-5 см.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 5-36 см, на реках Акким, Чудзъйок, Монча – ниже на 5-13 см, и ниже прошлого года на 2-65 см.

Температура воды на 1 августа на реках была 13-19°С, на горных реках 8-9°С, на озёрах и водохранилищах – 10-18°С.

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