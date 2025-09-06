По Мурманской области ожидается переменная облачность, днём в отдельных районах дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 6 сентября погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия антициклона. Местами пройдут небольшие дожди, днём воздух прогреется до +17+22°.
7-8 сентября наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Ожидается ветер 7 сентября слабый переменный, 8 сентября южных направлений, в отдельных районах пройдут небольшие дожди.
9-10 сентября температура воздуха днём существенно не изменится.
Сегодня, 6 сентября, будет переменная облачность, днём в отдельных районах дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +17+22°.
7 сентября - ветер слабый переменных направлений. Без существенных осадков, ночью местами туман. Температура воздуха ночью +7+12°, местами +3+8°, днём +15+20°.
8 сентября - ветер юго-восточный, южный слабый, днём в отдельных районах до умеренного. Преимущественно без осадков, ночью местами туман. Температура воздуха ночью +8+13°, местами +2+7°, днём +16+21°.
Предупреждение о высокой пожарной опасности
6-8 сентября на востоке Ловозерского района Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность - IV региональный класс пожарной опасности.