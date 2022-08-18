По Мурманской области ожидается переменная облачность, дождь, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 16 и 17 августа в Мурманской области была по-настоящему жаркая погода. 16 августа максимальная температура воздуха в Мурманске составила +25,4 и был обновлен исторический максимум, зафиксированный в этот день в 1928 году +25,1. Изменится и исторический максимум температуры воздуха 17 августа.

18 августа по Мурманской области ожидается прохождение холодного атмосферного фронта с обильными дождями, поэтому температура воздуха, на большей части Мурманской области, уже не превысит отметки +14+20 градусов.

Сегодня, 18 августа, будет переменная облачность. Дождь, местами сильный. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха +14+19° в течение суток, днём местами +20+25°.

* * *

На реках Мурманской области продолжается спад уровней воды, интенсивностью 1-6 см в сутки. По состоянию на 16 августа 2022 г. уровни воды выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 16-60 см.

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах 16 августа равна 12-18°, на горных реках 5-7°.