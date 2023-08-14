По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, влияние антициклона на погоду нашего региона ещё сохраняется, но по его периферии уже будет смещаться облачность и пройдут дожди.

Сегодня, 14 августа, будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +19+24°.

Предупреждение об опасном явлении (о чрезвычайной пожарной опасности)

14 августа в Печенгском районе Мурманской области и на западе Кольского района ожидается V региональный класс пожарной опасности.