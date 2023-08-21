Мурманская область. Арктика (16+)21.08.23 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность, местами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием западной периферии холодного циклона, расположенного на юго-востоке Баренцева моря. По Мурманской области ожидается переменная облачность, местами дождь.
Сегодня, 21 августа, переменная облачность. Местами небольшой, утром и днём на востоке области умеренный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2 +7°, днём +10 +15°.
Предупреждение о высокой пожарной опасности
21 августа на востоке Ловозерского района ожидается V региональный класс пожарной опасности.
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