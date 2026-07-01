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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.26 08:00

По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, смещающийся с районов Скандинавии в северо-восточном направлении. Циклон принесёт в наш регион дожди различной интенсивности и порывистый ветер.

2 июля циклон сместится в Баренцево море, а Мурманская область окажется в малоградиентном барическом поле. Несмотря на изменения в синоптической ситуации, в ближайшие дни в нашем регионе сохранится тёплая погода.

Сегодня, 1 июля, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём +17+22°.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Временами дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём +17+19°.

2 июля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер юго-западный, южный умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +16+21°.

2 июля в областном центре ожидается ветер юго-западный, южный умеренный. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +8+10°, днём +16+18°.

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За прошедшую неделю уровни воды на большинстве рек понизились на 1-43 см. На фоне общего понижения уровней воды, после выпавших осадков, на большинстве рек области отмечались кратковременные повышения уровней воды интенсивностью 1-8 см в сутки.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летнего периода на 24-57 см.

Температура воды 30 июня на большинстве рек была равна 13-17°C, на горных реках 6-7°C, на водохранилищах 11-17°C.

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Последние комментарии

68Kатерина
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PetrovihGV
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Не хочу никого обидеть, но состав правительства Мурманской области формируется с нарушением гендерного принципа, как мне кажется, или умные мужики все на СВО?!
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Д.О Вернер
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