По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами дождь, грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет юго-западная периферия антициклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, возможны грозы.

Сегодня, 4 августа, будет переменная облачность. Местами дождь, грозы. Ветер южный, ночью на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13+18°, днём +23+28°.

Предупреждение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

4 и 5 августа в Ловозерском районе, в районе Апатитов и Кировска, в Терском районе, на юго-западе Кандалакшского района Мурманской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность - V региональный класс пожарной опасности.

4 и 5 августа на большей части территории Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность – IV региональный класс пожарной опасности.