Мурманская область. Арктика (16+)01.07.23 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами дожди
Как сообщает Мурманское УГМС, 1-2 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +8+13°.
Ночью 3 июля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой дождь, температура воздуха составит +3+8°. Днём 3 июня ожидается смещение атлантического циклона с Балтийского моря: начиная с южных районов области пройдут дожди, воздух прогреется до +15+20°.
Сегодня, 1 июля, будет переменная облачность. Местами дожди. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +7+12°, на юге местами до +17°.
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