По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами дожди

Как сообщает Мурманское УГМС, во второй декаде сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием, с одной стороны, многоцентровой Атлантической депрессии, с другой – обширного Сибирского антициклона. Поэтому ожидается, что температура воздуха в нашем регионе в этот период также превысит средние климатические значения.

Сегодня, 13 сентября, будет переменная облачность. Местами дожди. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14º, днём +15+20°, местами +20+25º.

Предупреждение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

13 сентября в Кольском и Печенгском районах Мурманской области, в г. Мурманск ожидается V региональный класс пожарной опасности.

13 сентября в Ковдорском районе, на востоке Ловозерского и юге Кандалакшского районов, в городах: Мончегорск, Оленегорск, Апатиты, Кировск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.