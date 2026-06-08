По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами дожди
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь. Сохранится тёплая погода.
Сегодня, 8 июня, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами дожди. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +15+20°, на западе области местами +20+25°.
Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Временами дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +16+18°.
9 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер юго-восточный умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +8+13°, на востоке +3+8°, днём +18+23°.
9 июня в Мурманске ожидается ветер юго-восточный умеренный. Ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Температура воздуха ночью +9+11°, днём +18+20°.