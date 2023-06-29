По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами дожди, грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 29-30 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области 29 июня местами пройдёт дождь, 30 июня существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +13+18°.

1 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Баренцева моря: ожидается местами дождь, понижение температуры воздуха на севере области.

Сегодня, 29 июня, будет переменная облачность. Местами дожди, грозы. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +13+18°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

29 и 30 июня на большей части территории Мурманской области ожидается IV-V региональные классы пожарной опасности.