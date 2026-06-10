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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.26 08:00

По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами дожди, грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием циклонической деятельности над Северной Европой. По Мурманской области ожидается смещение атмосферных фронтов, местами дождь различной интенсивности, в отдельных районах возможны грозы.

Сегодня, 10 июня, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами дожди, грозы. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха днём +18+23°.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +21+23°.

11 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер ночью восточный, днём южный умеренный. Ночью дождь, днём в отдельных районах дождь, грозы. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +19+24°. 12 июня - ветер ночью южный, днём северо-восточный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём дождь. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +17+22°.

11 июня в областном центре ожидается ветер ночью восточный, днём южный умеренный. Ночью умеренный, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +10+12°, днём +20+22°. 12 июня - ветер ночью южный, днём северо-восточный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +18+20°.

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На реках Мурманской области наблюдается спад пиков весеннего половодья.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летнего периода на 17-105 см. Уровни воды понижаются с интенсивностью 1-11 см в сутки. В отдельные дни отмечается рост уровней воды, интенсивностью 1-32 см в сутки, вследствие интенсивных осадков.

Температура на большинстве рек 9 июня была равна 10-17°C, на горных реках 5-6°C, на водохранилищах 7-19°C.

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