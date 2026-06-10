Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием циклонической деятельности над Северной Европой. По Мурманской области ожидается смещение атмосферных фронтов, местами дождь различной интенсивности, в отдельных районах возможны грозы.

Сегодня, 10 июня, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами дожди, грозы. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха днём +18+23°.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +21+23°.

11 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер ночью восточный, днём южный умеренный. Ночью дождь, днём в отдельных районах дождь, грозы. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +19+24°. 12 июня - ветер ночью южный, днём северо-восточный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём дождь. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +17+22°.

11 июня в областном центре ожидается ветер ночью восточный, днём южный умеренный. Ночью умеренный, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +10+12°, днём +20+22°. 12 июня - ветер ночью южный, днём северо-восточный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +18+20°.

***

На реках Мурманской области наблюдается спад пиков весеннего половодья.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летнего периода на 17-105 см. Уровни воды понижаются с интенсивностью 1-11 см в сутки. В отдельные дни отмечается рост уровней воды, интенсивностью 1-32 см в сутки, вследствие интенсивных осадков.

Температура на большинстве рек 9 июня была равна 10-17°C, на горных реках 5-6°C, на водохранилищах 7-19°C.