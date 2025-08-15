По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Днём в отдельных районах грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 15 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклона в Норвежском море: ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, умеренный южный ветер, днем воздух прогреется до +19+24°.

16-17 августа ожидается прохождение циклона по территории Мурманской области. Ветер отвернет к северо-восточному направлению, пройдут дожди различной интенсивности.

Сегодня, 15 августа, будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Днём в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днём +19+24°.

16 августа - ветер юго-восточный, восточный, днём на северо-западе области западный, северо-западный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +17+22°.

17 августа - ветер северо-восточный, северный умеренный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +11+16°, в отдельных районах +17+22°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

15 августа в районе городов Мончегорск и Оленегорск Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность - IV региональный класс пожарной опасности.

15 августа в Ловозерском, Терском районах, на востоке Кольского района Мурманской области, в районе Мурманска сохранится чрезвычайная пожарная опасность - V региональный класс пожарной опасности.

15-17 августа на западе Кольского района Мурманской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность - V региональный класс пожарной опасности.