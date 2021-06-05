По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, днём в отдельных районах возможны грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 5-7 июня Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, днём 5 июня возможны грозы. Преобладающая температура воздуха в дневные часы 5 июня +11+16°, на юге области +20+25°, 6 июня +8+13° на юге до +18°.

7 июня ожидается повышение температуры воздуха.

Сегодня, 5 июня, будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, днём в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, на юге области местами до +17°, днём +11+16°, на юге области +20+25°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

На территории Мурманской области, за исключением прибрежной зоны Баренцева моря ожидается IV региональный класс пожарной опасности, 5-7 июня на юге Печенгского и Кольского районов, в Терском районе V региональный класс пожарной опасности.

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На реках северо-востока Мурманской области (р. Туманная) и на горных реках (рр. Малая Белая, Юкспорйок, Гольцовка) формируется второй пик весеннего половодья, уровни повышаются с интенсивностью 13- 17 см в сутки, на реках юга и востока области уровни понижаются с интенсивностью 3- 11 см в сутки, на реках севера и запада области - уровни меняются незначительно.

На Серебрянском водохранилище ледостав сохраняется, с 3 июня в ледяном покрове появились промоины. На озере Ловозеро наблюдаются ледяные поля 10%. Озёра Куэтс-ярви и Умб-озеро в пределах видимости очистились ото льда.