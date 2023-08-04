По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, вчера, 3 августа, к 14 часам в Мурманске воздух прогрелся до +28,3°, что превысило предыдущее значение максимальной температуры воздуха: 3 августа 1989 года в Мурманске максимальная температура воздуха составляла +27,8°.

В ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Скандинавией, Норвежским морем и западом Баренцева моря. 4 и 5 августа местами пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +18+23°.

Сегодня, 4 августа, будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +13+18°, днём +23+28°, на юго-западе области +18+23°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

По 7 августа на северо-востоке Кольского района и на востоке Ловозерского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.