По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами мокрый снег, дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонов, смещающихся с Северной Атлантики в Норвежское море и далее в Баренцево море. 17 января в нашем регионе ожидается местами порывистый ветер, временами осадки, преобладающая температура воздуха в дневные часы от -1 до +4°.

18 января при смещении активного циклона вблизи Кольского полуострова по Мурманской области ожидается сильный ветер, мокрый снег, температура воздуха от +2 до -3° в течение суток.

Сегодня, 17 января, будет переменная облачность. Местами мокрый снег, дождь. Ветер западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём от 0 до +4°. Гололедица, местами сильная.