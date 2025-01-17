Мурманская область. Арктика (16+)17.01.25 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами мокрый снег, дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонов, смещающихся с Северной Атлантики в Норвежское море и далее в Баренцево море. 17 января в нашем регионе ожидается местами порывистый ветер, временами осадки, преобладающая температура воздуха в дневные часы от -1 до +4°.
18 января при смещении активного циклона вблизи Кольского полуострова по Мурманской области ожидается сильный ветер, мокрый снег, температура воздуха от +2 до -3° в течение суток.
Сегодня, 17 января, будет переменная облачность. Местами мокрый снег, дождь. Ветер западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём от 0 до +4°. Гололедица, местами сильная.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-
Последние комментарии
сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
Сергей
09.01.25 15:56
По этому номеру можно только получить справочную информацию, а сделать заявку на опломбировку счётчиков, не получится, всё равно "посылают" на 47-79-37(опломб. кв. счётчиков) где никто никогда не отв
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
-Скоро в эфире13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«Приятный денежный сюрприз»: российским пенсионерам в феврале сделают перерасчёт пенсий с учётом годовой инфляции-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, курс доллара США умеренно растёт-PRO Энергетику (18+)Филиал ПАО «Россети» завершил ремонт более 30 ЛЭП в Мурманской области и Карелии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 января-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Госдума приняла законопроект о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2030 года, а Минтруд предлагает сделать программу бессрочной