По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами мокрый снег, снег, днём в отдельных районах сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет южная периферия циклона, смещающегося с Гренландского моря в Баренцево море. 11-12 декабря циклон сместится на север Урала и далее на район Обской Губы. В этот период в нашем регионе ожидается местами сильный порывистый ветер, временами мокрый снег, снег.

Сегодня, 11 декабря, будет переменная облачность. Местами мокрый снег, снег, днём в отдельных районах сильный. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняется зимний режим. На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, на реках Лотта (пор.Ловнакоски), Чудзъйок, Поной (с.Краснощелье), Чаваньга, Варзуга, - ледостав с полыньями. На горных реках забереги.

Толщина льда на 10 декабря на реках, на озерах и водохранилищах составляла 13-28 см.

Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 2-26 см, на реках Терского побережья — на 45-68 см.

Выход на лед в необорудованных местах опасен!