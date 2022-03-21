По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием активной циклонической деятельности. По Мурманской области ожидается временами небольшой снег, местами сильный порывистый ветер/
19 марта с Норвежского моря вблизи побережья Мурмана смещалась активная система атмосферных фронтов. Сильный юго-западный ветер, наблюдавшийся по Мурманской области, способствовал выносу теплой атлантической воздушной массы. В Мурманске днём 19 марта был перекрыт максимум температуры этого дня: новое значение +6,1°, вместо +5,8°, наблюдавшихся в 1976 году.
Сегодня, 21 марта, будет переменная облачность. Местами небольшие осадки. Ветер западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днем +2+7°. Гололедица.
Предупреждение
В период с 6 часов 21 марта и до конца суток 22 марта на акватории Баренцева моря ожидается опасное волнение 10-12 метров. Эти же явления будут отмечаться с 18 часов понедельника та и до конца суток вторника - на побережье Мурмана ожидается опасное волнение 8-10 метров.
А на юге Гренландского моря, на западе и в центральной части Баренцева моря с 5 часов 21 марта ожидается западный, северо-западный ветер 30-32 м/с. Сохранится до 6 часов 22 март.
С 12 часов 21 марта до 9 часов 22 марта в Гренландском море и на северо-западе Баренцева моря ожидается быстрое обледенение судов.