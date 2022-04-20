По Мурманской области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 20 и 21 апреля наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: местами пройдут небольшие осадки, преобладающая температура воздуха составит ночью от +2 до -3°, днём +6+12°.

Сегодня, 20 апреля, будет переменная облачность. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +8+13°. Ночью и утром местами гололедица.