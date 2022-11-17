По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, 17-19 ноября погоду Кольского полуострова по-прежнему будет определять арктический антициклон, который сместится непосредственно над наш регион. В эти дни немного похолодает. Преобладающая температура воздуха по Мурманской области составит -1-6 градусов, в отдельных районах при прояснениях столбики термометров опустятся до -7-12 градусов. Существенных осадков в этот период не ожидается.

Сегодня, 17 ноября, будет переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -1-6°, при прояснениях до -11° в течение суток. Гололедица.

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Снежный покров наблюдается на севере - и северо-востоке области, высота снега варьируется от 2 до 15 см.

После непродолжительного периода повышения температуры воздуха, с 14 ноября возобновилось образование ледовых явлений на реках и озерах Мурманской области.

Температура воды на реках 0,1°-1,4° , на озёрах 0,3°-0,6° , на водохранилищах 1,5°-3,5°.