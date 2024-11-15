По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой, днём умеренный снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет южная периферия циклона, смещающегося с запада Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами порывистый ветер, в отдельных районах осадки, преобладающая температура воздуха от -3 до +3°.

Ночью 16 ноября существенных осадков не ожидается, температура воздуха понизится до -1-6°. Днём 16 ноября ожидается смещение очередного циклона с Норвежского моря: начиная с южных районов, пройдёт снег, температура воздуха составит от +2 до -3°.

Сегодня, 15 ноября, будет переменная облачность. Местами небольшой, днём умеренный снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от -2 до +3°. Местами гололедица.