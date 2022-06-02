Мурманская область. Арктика (16+)02.06.22 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 2 июня наш регион будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона с центром в Баренцевом море: местами пройдёт небольшой дождь, днём воздух прогреется до +17+22°.
3 и 4 июня погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Балтийского моря на север Скандинавии. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, 3 июня в отдельных районах возможны грозы, преобладающая температура воздуха ночью +7+12°, днём +14+20°.
Сегодня, 2 июня, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +17+22°.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
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Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
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VitamiN
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