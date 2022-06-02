По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 2 июня наш регион будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона с центром в Баренцевом море: местами пройдёт небольшой дождь, днём воздух прогреется до +17+22°.

3 и 4 июня погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Балтийского моря на север Скандинавии. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, 3 июня в отдельных районах возможны грозы, преобладающая температура воздуха ночью +7+12°, днём +14+20°.

Сегодня, 2 июня, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +17+22°.