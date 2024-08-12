Мурманская область. Арктика (16+)12.08.24 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров по-прежнему находится под влиянием арктического антициклона, погода в нашем регионе не претерпит существенных изменений. В этот период по Мурманской области сохранится тёплая погода, в отдельных районах пройдёт небольшой дождь.
Сегодня, 12 августа, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +19+24°.
Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности
12 августа на территории Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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