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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.24 08:00

По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет восточная периферия обширного североатлантического циклона. 19 августа дожди пройдут местами. Температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 19 августа, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный слабый, днём местами умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +18+23º.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

19 августа на севере Кольского района Мурманской области и в Мурманске сохранится V региональный класс пожарной опасности.

 

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