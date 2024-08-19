Мурманская область. Арктика (16+)19.08.24 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет восточная периферия обширного североатлантического циклона. 19 августа дожди пройдут местами. Температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 19 августа, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный слабый, днём местами умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +18+23º.
Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности
19 августа на севере Кольского района Мурманской области и в Мурманске сохранится V региональный класс пожарной опасности.
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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