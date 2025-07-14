По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 14 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося по южной части Баренцева моря: по Мурманской области ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, местами дождь, температура воздуха в дневные составит +13+18°, на юге области до +23°.

Сегодня, 14 июля, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура ночью +8+13°, днём +15+20°, местами до +25°.

15 июля - ветер северо-западный умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +16+23°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

14 июля в Печенгском и Кольском районах Мурманской области, в районе городов Апатиты, Кировск, в Ковдорском, Кандалакшском, Терском и Ловозерском районах Мурманской области, в районе городов Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори ожидается IV региональный класс пожарной опасности.