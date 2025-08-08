По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием циклонической деятельности в Норвежском море. В этот период по Мурманской области ожидается местами дождь, в отдельных районах грозы.

9 августа ожидается влияние циклона, смещающегося с районов Вологодской области в северном направлении: местами пройдёт дождь.

Сегодня, 8 августа, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +19+24°.

9 августа - ветер ночью южный, юго-восточный, днём северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +15+20°, местами до +25°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

8-11 августа в Ловозерском и Терском районах, на востоке Кольского района Мурманской области, в районе Мурманска сохранится чрезвычайная пожарная опасность - V региональный класс пожарной опасности.