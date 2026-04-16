Как сообщает Мурманское УГМС, с конца прошлой недели над Кольским полуостровом располагается обширная область повышенного атмосферного давления. До конца текущей недели характер погоды существенно не изменится, лишь 16 апреля, в связи с формированием области пониженного атмосферного давления над Баренцевым морем, по северу области возможен небольшой дождь.

Сегодня, 16 апреля, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер днём северо-западный слабый, местами умеренный. Температура воздуха днём +7+12º.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днём северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +7+9°.

17 апреля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северо-западный умеренный. В отдельных районах осадки. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, днём +5+10°. Ночью местами гололедица. 18 апреля - ветер восточный слабый. В отдельных районах небольшие осадки. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, местами -7-12°, днём +5+10°. Ночью местами гололедица.

17 апреля в областном центре5 ожидается ветер северо-западный умеренный. Временами небольшие осадки. Температура воздуха ночью от 0 до +2°, днём +6+8°. 18 апреля - ветер восточный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 0 до +2°, днём +7+9°.