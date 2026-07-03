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Мурманская область. Арктика (16+)03.07.26 08:00

По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается тёплая погода, местами пройдут небольшие дожди.

Сегодня, 3 июля, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днём +17+22°.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днём +17+19°.

4 июля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер на западе области юго-восточный, на востоке области – северо-восточный слабый, днём местами умеренный. В отдельных районах небольшой дождь. Температура воздуха ночью +7+12°, на востоке области +4+9°, днём +17+22°. 5 июля - ветер восточный, юго-восточный слабый, местами умеренный. В отдельных районах небольшой дождь. Температура воздуха ночью +8+13°, на востоке области +4+9°, днём +17+22°.

4 июля в областном центре ожидается ветер юго-восточный слабый. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +9+11°, днём +18+20°. 5 июля - ветер юго-восточный умеренный. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +10+12°, днём +19+21°.

 

 

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