По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: сохранится тёплая погода, местами пройдёт дождь.
11 июля, с распространением влияния на Кольский полуостров антициклона, расположенного на юго-востоке Баренцева моря, ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха, днём на западе области местами возможны кратковременные дожди.
Сегодня, 10 июля, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +19+24°.
Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +20+22°.