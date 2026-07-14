По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет поле повышенного давления: ожидается очень тёплая без существенных осадков погода. При прохождении атмосферного фронта ветер повернёт к северному направлению, температура воздуха существенно понизится. Осадки постепенно прекратятся.
Сегодня, 14 июля, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днём северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +19+24°, на крайнем севере +14+19°.
Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днём северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11+13°, днём +16+18°.