Мурманская область. Арктика (16+)25.06.22 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 25-27 июня погоду Кольского полуострова будет определять, в основном, малоградиентное барическое поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области местами пройдут кратковременные дожди.
26 и 27 июня в отдельных районах возможны грозы, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +17+23°.
Сегодня, 25 июня, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +17+22°.
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Последние комментарии
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
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