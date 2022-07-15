Мурманская область. Арктика (16+)15.07.22 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 15 июля погоду нашего региона будет определять малоградиентное барическое поле: местами пройдёт небольшой дождь, днём воздух прогреется до +20+25°.
16 июля с Архангельской области на Кольский полуостров сместится активный циклон: по Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, понижение температуры воздуха.
Сегодня, 15 июля, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь, ночью в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11 +16°, днём +21+26°.
Комментарии
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Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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