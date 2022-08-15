Мурманская область. Арктика (16+)15.08.22 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова, в большей степени, определят обширный антициклон, расположенный на севере Европейской части России. В этот период в нашем регионе ожидается тёплая, преимущественно без осадков погода, лишь в отдельных районах небольшой дождь.
Сегодня, 15 августа, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днём южный умеренный. Температура воздуха ночью +3 +8°, днём +17+22°.
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Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
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Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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Инга
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Как можно получить открытку, если ты из далека?
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