По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием юго-восточной периферии антициклона, расположенного на востоке Баренцева моря и юге Карского. Характер погоды по Мурманской области в этот период не изменится.

Сегодня, 26 сентября, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный слабый, днём местами умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, местами до -2°, днём +6+11°.