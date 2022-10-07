По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 7 октября циклон, который принёс на Кольский полуостров обильные дожди, сместится на юго-запад Баренцева моря, а наш регион окажется под влиянием его южной периферии. В этот день ожидается относительно тёплая и сухая погода.

8 октября по территории Кольского полуострова пройдёт очередной атмосферный фронт. В этот период ожидается преимущественно облачная с дождями погода, преобладающая температура воздуха от +3 до +9 градусов.

Сегодня, 7 октября, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью +2+7°, днем +5+10°.