По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, в эти дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море. В этот период ожидается характерная для тёплых осенних дней погода, временами дождь и порывистый ветер.

Сегодня, 10 октября, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +6+11°.

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За прошедшую неделю уровни воды на большинстве рек повысились на 1-10 см, уровни воды на реках восточной и юго-восточной части Мурманской области повысились на 11-18 см, вследствие прошедших осадков.

Температура воды равна: на реках 3,0-9,0°, на горных реках 2,5-3,5°, на озёрах и водохранилищах – 3,0-10,0°.