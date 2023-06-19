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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.23 08:00

По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет, в основном, поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается в отдельных районах небольшой дождь.

Сегодня, 19 июня, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, на востоке области +1+6°, днём +12+17°, на юге +18+23°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

19 июня по Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности, в Ловозерском районе IV региональный класс пожарной опасности.

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