Мурманская область. Арктика (16+)28.06.23 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области местами пройдёт дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит 28 июня +18+23°, 29 июня +11+16°, на юге области +17+22°.
Сегодня, 28 июня, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью +8+13°, на востоке +2+7°, днём +19+24°.
Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности
26-30 июня Печенгском районе, на севере Кольского района, в Терском районе Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.
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