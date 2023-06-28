По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области местами пройдёт дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит 28 июня +18+23°, 29 июня +11+16°, на юге области +17+22°.

Сегодня, 28 июня, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью +8+13°, на востоке +2+7°, днём +19+24°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

26-30 июня Печенгском районе, на севере Кольского района, в Терском районе Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.