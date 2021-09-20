По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, ночью туман

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова будет определять обширный Арктический антициклон, который располагается над Баренцевым морем и Северо-западным регионом России. В этот период по Мурманской области ожидается преимущественно сухая, маловетреная погода. В ночные часы в отдельных районах сохранятся заморозки.

Сегодня, 20 сентября, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь, ночью туман. Ветер юго-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -4°, днём +7+12°.