Мурманская область. Арктика (16+)22.09.22 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, ночью туман
Как сообщает Мурманское УГМС, 22-24 сентября основным погодообразующим фактором нашего региона будет циклоническая депрессия, расположенная в Норвежском и Гренландском морях, по периферии которой на Кольский полуостров будут поступать тёплые воздушные массы с Атлантики. В этот период в нашем регионе ожидается преимущественно тёплая, сухая погода. Температура воздуха в дневные часы составит от +7 до +12 градусов.
Сегодня, 22 сентября, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь, ночью туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +7+12°.
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Последние комментарии
Татьяна
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