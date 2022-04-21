По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой мокрый снег, дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 21-23 апреля Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидаются временами небольшие осадки, преобладающая температура воздуха ночью от -3 до +3°, днём 21 апреля +7+12°, 22 и 23 апреля +3+8°.

Сегодня, 21 апреля, будет переменная облачность. Местами небольшой мокрый снег, дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +7+12°.