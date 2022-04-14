По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 14 и 15 апреля наш регион будет находиться, в основном, в поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, преобладающая температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях -10-15°, днём +1+6°.

16 апреля с Датского пролива в Баренцево море сместится активный циклон: в нашем регионе ожидается местами порывистый ветер, в отдельных районах небольшие осадки, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 14 апреля, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер слабый. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях -9-14°, днём +1+6°. Гололедица.