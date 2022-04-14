Мурманская область. Арктика (16+)14.04.22 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 14 и 15 апреля наш регион будет находиться, в основном, в поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, преобладающая температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях -10-15°, днём +1+6°.
16 апреля с Датского пролива в Баренцево море сместится активный циклон: в нашем регионе ожидается местами порывистый ветер, в отдельных районах небольшие осадки, температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 14 апреля, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер слабый. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях -9-14°, днём +1+6°. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер
10.04.22 00:14
Может всё из-за того, что на пути к школе воздвигли памятник спиной к школе, а ликом на запад?
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