По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 марта Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха составит ночью -6-11°, при прояснениях -13-18°, днём от 0 до -5°.

31 марта погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с севера Ботнического залива на Архангельскую область. По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях до -14°, днём -1-6°.

1 апреля ожидается понижение температуры воздуха.

Сегодня, 30 марта, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -13-18°, днём от 0 до -5°. Гололедица.